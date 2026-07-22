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На территории бывшего нефтемаслозавода «Варя» построят новые производства

Проект планировки участка (87,3 га) вынесен на общественные обсуждения.

На территории бывшего нефтемаслозавода «Варя» в Нижнем Новгороде планируют построить производственные и складские комплексы. В том числе предприятия по выпуску пластиковых окон, металлоконструкций, элементоорганических соединений и сельхозтехники.

Проект планировки участка (87,3 га) вынесен на общественные обсуждения. Инициатор — ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области». Застройщики — компании «Ванклик», «Нижспецстрой», «ОКА Сервис‑НН», «ЯСНЫЕ РЕШЕНИЯ», «СПТ» и «Гальваника».

Площадь застройки — 94,4 тыс. кв. м, высота зданий — 1−2 этажа. Предусмотрено развитие инфраструктуры: более 7 км дорог, парковки, инженерные сети.

Освоение территории пройдёт в два этапа: до 2030 года — подготовка, демонтаж, рекультивация, строительство. До 2035 года — реконструкция улицы Народной, озеленение и создание «Перспективного парка» в Бурнаковской низине.

Концепцию площадки представили в феврале 2023 года. Для территории утверждён дизайн‑код в стилистике промышленной архитектуры начала XX века.

Ранее крупный завод трубопроводных систем начали строить в Дзержинске.