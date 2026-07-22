Александр Ведяхин: Важно мотивировать исследователей в области искусственного интеллекта

«Финансовый сектор в России действительно один из лидеров: наряду с ИТ и ретейлом он одним из первых перешёл от пилотов к промышленному внедрению. У нас ИИ участвует в оценке заёмщиков. В корпоративном портфеле объём выданных с помощью ИИ кредитов превысил 5 триллионов рублей, ИИ помогает одобрять 60% ипотечных сделок. Но называть это мейнстримом я бы не спешил даже применительно к финансам: доля компаний, использующих не просто ИИ, а автономных ИИ-агентов с реальным экономическим эффектом, по нашим оценкам, всё ещё измеряется единицами процентов».