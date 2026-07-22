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На Дону за полгода увеличилось число банкротов

За первые шесть месяцев года в суд поступило 9444 заявления от граждан.

Количество граждан, обращающихся за процедурой банкротства в Ростовской области, продолжает расти. Такие данные привёл областной арбитражный суд, подводя итоги первого полугодия 2026 года.

За первые шесть месяцев в суд поступило 9444 заявления от граждан. Это почти на 7% больше, чем за тот же период прошлого года, и на 35% выше уровня первого полугодия 2024 года.

Всего арбитражный суд рассмотрел более 10 тыс. дел о банкротстве физических и юридических лиц. Также на заседании президиума отметили рост числа компаний, инициировавших процедуру банкротства.