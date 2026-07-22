Сотрудники ИРНИТУ используют отходы Байкальского ЦБК для восстановления почв на территории бывшего завода «Востсибэлемент»

«Наибольшее снижение концентрации подвижных форм тяжелых металлов и мышьяка на исследуемых участках достигается за счет их совместной обработки почвогрунтом-сорбентом и 5%-ным раствором гуминовых кислот в их определенном соотношении. Наблюдается снижение концентраций подвижных форм мышьяка, свинца, никеля, меди и цинка в 12, 6, 4, 2,6 и 1,5 раза соответственно. Кроме того, улучшаются агрохимические характеристики почвогрунтов: повышается содержание органического вещества, общего азота, подвижных фосфора и калия, до нуля снижается засоленность. Также в золе растений почвогрунтов становится меньше свинца (в 9,3 раза), меди (в 8,2 раза), цинка (в 3 раза). И в целом биомасса растений усиливается без снижения их защитной барьерной функции», — отметила Анастасия Шатрова.