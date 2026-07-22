Сотрудники ИРНИТУ используют отходы Байкальского ЦБК для восстановления почв на территории бывшего завода «Востсибэлемент»

Коллектив под руководством профессора Андрея Богданова продолжает работы по гранту РНФ, полученному в 2025 году. Политеховцы проводят опытно-промышленные испытания: используют вымороженные осадки шлам-лигнина Байкальского ЦБК для ремедиации (восстановления) почв на территории еще одного бывшего предприятия — аккумуляторного завода «Востсибэлемент».
В команду проекта входят представители лаборатории экологического мониторинга природных и техногенных сред: научный сотрудник Анастасия Шатрова и инженер Ольга Рыбарчук, являющаяся доцентом кафедры физики. К реализации проекта привлекли руководителя научно-исследовательской работы студентов Свирского электромеханического техникума, Почетного жителя города Владимира Бутакова, который разрабатывает гуматы.
Как сообщила Анастасия Шатрова, использование полученного почвогрунта-сорбента из вымороженных лигнинсодержащих осадков Байкальского ЦБК позволит решить важные экологические проблемы: утилизацию крупнотоннажных отходов целлюлозно-бумажной промышленности и рекультивацию нарушенных земель, загрязненных тяжелыми металлами.
В июне ученые посетили площадку «Востсибэлемента», отобрали образцы грунта для оценки динамики процессов рекультивации, высадили просо и овес — сидераты, улучшающие почву.
«Наибольшее снижение концентрации подвижных форм тяжелых металлов и мышьяка на исследуемых участках достигается за счет их совместной обработки почвогрунтом-сорбентом и 5%-ным раствором гуминовых кислот в их определенном соотношении. Наблюдается снижение концентраций подвижных форм мышьяка, свинца, никеля, меди и цинка в 12, 6, 4, 2,6 и 1,5 раза соответственно. Кроме того, улучшаются агрохимические характеристики почвогрунтов: повышается содержание органического вещества, общего азота, подвижных фосфора и калия, до нуля снижается засоленность. Также в золе растений почвогрунтов становится меньше свинца (в 9,3 раза), меди (в 8,2 раза), цинка (в 3 раза). И в целом биомасса растений усиливается без снижения их защитной барьерной функции», — отметила Анастасия Шатрова.
Методика естественного вымораживания была включена в ИТС 53−2025 Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям. Ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде.
В планах у политеховцев — представить результаты исследований на II Евразийском салоне изобретений и инноваций «Байкальский БРИЗ», Байкальском международном экологическом конгрессе, III Международной научно-практической конференции молодых ученых «Современные проблемы экологии и наук о Земле» (г. Гомель, Белоруссия).