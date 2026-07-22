В аэропорту Хабаровска задержали приморца по делу об афере на 22 млн

По версии следствия, подозреваемый создал интернет-ресурс, через который предлагал услуги по покупке и доставке автомобилей из-за границы. Первые сделки он выполнил, чтобы завоевать доверие клиентов, однако затем стал требовать стопроцентную предоплату, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства.