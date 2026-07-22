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В аэропорту Хабаровска задержали приморца по делу об афере на 22 млн

Мужчина обещал доставить автомобили из-за рубежа, но, по версии следствия, присвоил деньги клиентов и пытался улететь в Москву.

В Хабаровске сотрудники полиции задержали 26-летнего жителя Находки, подозреваемого в мошенничестве с доставкой автомобилей из-за рубежа, сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Мужчину перехватили в аэропорту, когда он собирался вылететь в Москву, после чего доставили в Находку для проведения следственных действий.

По версии следствия, подозреваемый создал интернет-ресурс, через который предлагал услуги по покупке и доставке автомобилей из-за границы. Первые сделки он выполнил, чтобы завоевать доверие клиентов, однако затем стал требовать стопроцентную предоплату, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства.

По данным полиции, с 2024 по 2025 год жертвами схемы стали не менее десяти жителей разных регионов России. Общий ущерб превысил 22 миллиона рублей.

Следователи возбудили несколько уголовных дел по статье о мошенничестве. Сейчас полицейские проверяют возможную причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.