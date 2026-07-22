Троллейбусный маршрут до Океанской планируют вернуть во Владивостоке

Возможность расширения сети троллейбусных маршрутов рассматривают во Владивостоке. Власти города планируют вернуть движение троллейбусов до станции Океанской, а в дальнейшем продлить маршрут до ростральной колонны на въезде в город, подтвердили корреспонденту ИА PrimaMedia пресс-служба администрации города.
Ранее троллейбусы уже курсировали от центра города до станции Океанской. В перспективе маршрут общественного транспорта могут продлить до района «Лесная заимка» или до стелы на въезде во Владивосток.
Сейчас во Владивостоке полностью обновлен троллейбусный парк. В городе действуют три троллейбусных маршрута.
Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что минский автомобильный завод (МАЗ) отправит во Владивосток 40 автобусов для перевозки пассажиров.