Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Троллейбусный маршрут до Океанской планируют вернуть во Владивостоке

В перспективе электротранспорт могут продлить до стелы на въезде в город.

Источник: PrimaMedia.ru

Возможность расширения сети троллейбусных маршрутов рассматривают во Владивостоке. Власти города планируют вернуть движение троллейбусов до станции Океанской, а в дальнейшем продлить маршрут до ростральной колонны на въезде в город, подтвердили корреспонденту ИА PrimaMedia пресс-служба администрации города.

Ранее троллейбусы уже курсировали от центра города до станции Океанской. В перспективе маршрут общественного транспорта могут продлить до района «Лесная заимка» или до стелы на въезде во Владивосток.

Сейчас во Владивостоке полностью обновлен троллейбусный парк. В городе действуют три троллейбусных маршрута.

Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что минский автомобильный завод (МАЗ) отправит во Владивосток 40 автобусов для перевозки пассажиров.