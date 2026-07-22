Подрядчик сорвал ремонт улицы Вавилова в Ростове

Власти Ростова-на-Дону повторно объявили конкурс на ремонт участка улицы Вавилова от улицы Шеболдаева до дома № 69 после того, как победитель предыдущих торгов в одностороннем порядке отказался исполнять муниципальный контракт, следует из данных портала госзакупок.
Новую закупку Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова разместила 20 июля. Начальная стоимость работ составила 152,56 млн руб., что почти на 3 млн руб. меньше цены прежнего контракта — 155,47 млн руб.
Первоначальный контракт ДИСОТИ заключила с аксайским ООО «Дорстрой» по итогам конкурса, завершившегося в апреле 2026 года. Компания должна была заменить дорожное покрытие, укрепить основание проезжей части, установить новый бортовой камень, восстановить элементы дорожной инфраструктуры и завершить ремонт к 1 сентября 2026 года. Однако подрядчик направил заказчику уведомление об одностороннем отказе от исполнения обязательств. В документах, опубликованных в Единой информационной системе закупок, компания указала сразу несколько причин: отсутствие кредитного финансирования, невозможность получить банковские средства для выполнения работ, отсутствие авансирования по условиям муниципального контракта и сложности с обеспечением строительными материалами. Эти обстоятельства, по мнению подрядчика, не позволяли выполнить работы в установленные сроки и с требуемым качеством.
После расторжения соглашения городские власти объявили новые торги и одновременно перенесли срок завершения ремонта на 1 ноября 2026 года. Финансирование проекта предусмотрено за счет средств городского и областного бюджетов.
Отказ от ремонта улицы Вавилова оказался не единичным случаем. В июле «Дорстрой» одновременно вышел еще из нескольких муниципальных дорожных контрактов. Компания отказалась ремонтировать проспект Ворошиловский стоимостью 168,8 млн руб., Богатяновский спуск за 33 млн руб., а также улицы 1-ю и 2-ю Пролетарские с контрактом почти на 49,5 млн руб. Во всех случаях подрядчик сослался на одинаковые финансовые причины: отсутствие банковского финансирования, авансирования и проблемы с поставками материалов. После этого администрация Ростова начала повторный поиск исполнителей по каждому объекту.
Улица Вавилова остается одной из ключевых транспортных артерий северной части Ростова. Именно она связывает быстрорастущий микрорайон Суворовский с центральными районами города и принимает значительную часть транспортного потока, одновременно разгружая проспект Королева и улицу Особенную. Поэтому любые задержки с ремонтом и реконструкцией этой магистрали напрямую отражаются на транспортной ситуации.
При этом проблемы вокруг Вавилова продолжаются уже несколько лет. Еще в 2022 году город не смог найти подрядчика для масштабной реконструкции магистрали стоимостью свыше 4,3 млрд руб. — тогда на конкурс не поступило ни одной заявки. Позднее проект неоднократно корректировали, сроки переносили из-за переустройства инженерных сетей, изменений проектной документации и других технических сложностей. В октябре 2025 года администрация официально признала отставание от графика и заявила о переносе окончания реконструкции на 2026 год, применив к подрядчику штрафные санкции. По данным городских властей, готовность объекта к концу 2025 года превысила 64%.