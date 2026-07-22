Подрядчик сорвал ремонт улицы Вавилова в Ростове

При этом проблемы вокруг Вавилова продолжаются уже несколько лет. Еще в 2022 году город не смог найти подрядчика для масштабной реконструкции магистрали стоимостью свыше 4,3 млрд руб. — тогда на конкурс не поступило ни одной заявки. Позднее проект неоднократно корректировали, сроки переносили из-за переустройства инженерных сетей, изменений проектной документации и других технических сложностей. В октябре 2025 года администрация официально признала отставание от графика и заявила о переносе окончания реконструкции на 2026 год, применив к подрядчику штрафные санкции. По данным городских властей, готовность объекта к концу 2025 года превысила 64%.