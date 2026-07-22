Японский блогер Хидэ Масуи восхитился Красноярском и его природой

Японский блогер Хидэ Масуи, ведущий YouTube-канала онлайн-школы иностранных языков, провёл четыре дня в Красноярске и поделился впечатлениями с подписчиками.
Он побывал в фанпарке «Бобровый лог» и на «Столбах», прокатился на канатной дороге и родельбане, назвав местную природу «прекрасной». В новом видео блогер показал, как покоряет лестницу на Торгашинский хребет.
«За эти два дня моё тело навсегда запомнило, что такое Сибирь», — резюмировал Хидэ. В комментариях он признался, что увидел много красивых мест и хочет порекомендовать всем посетить Красноярск.
Особенно блогеру понравилось варенье из шишек, которое ему подарили в городе. Из Красноярска Хидэ отправился в Новосибирск, а затем планирует посетить Барнаул и Алтай.
Ранее мы сообщали, что красноярцы едут в Турцию на дедушкиной «копейке» 1976 года.