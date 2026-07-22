Bloomberg узнал о планах Apple давать в аренду свои гаджеты

Apple готовит запуск программы лизинга своих гаджетов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Запуск Apple Upgrade запланирован на 28 июля. Она затронет большинство моделей iPhone, Mac, iPad и Apple Watch. Финансовым партнером программы выступит Klarna Group, рассказали собеседники агентства. Ее акции на фоне этой информации выросли на 11% до $20,78.
Сервис будет доступен в США в розничных магазинах и онлайн. Apple Upgrade будет работать по подписке: пользователи смогут досрочно оплатить устройство в течение срока действия договора, досрочно обновить его до новой модели или оставить устройство себе по окончании срока аренды. В некоторых случаях предусмотрена дополнительная плата. Кроме того, устройство можно будет вернуть по окончании срока аренды.
Срок лизинга для iPhone и Apple Watch будет составлять 24 месяца, для Mac и iPad — 36 месяцев. Для одобрения лизинга покупателям необходимо будет пройти проверку кредитной истории.
Лизинг — это долгосрочная аренда имущества с правом последующего выкупа, возврата или обновления по окончании срока договора. По этой модели лизинговая компания покупает имущество у продавца, которого выбирает клиент, и передает его клиенту во временное пользование. Право собственности на весь период договора остается у лизингодателя. В отличие от классического кредита, где заемщик сразу становится собственником товара, при лизинге клиент получает имущество только в пользование.
Как пишет Bloomberg, Apple запустил программу лизинга на фоне повышения цен на свою продукцию. Компания при этом будет рекламировать Apple Upgrade как способ снизить ежемесячные платежи, отмечается в статье.
В отличие от текущей программы, Apple Upgrade не включает AppleCare. Apple Watch SE, iPad начального уровня, iPhone 16 и MacBook Neo не участвуют. Корпоративные и образовательные покупки также исключены.
Apple ранее уже рассматривала возможность запуска собственной программы подписки, но отказалась от плана в 2024 году. Сотрудничая с Klarna, компания получает возможность предлагать новый способ покупки, не принимая на себя финансовую ответственность, пишет агентство.
В середине июля Apple обогнала Nvidia по капитализации и стала самой дорогой публичной компанией в мире. По данным сервиса TradingView, ее рыночная стоимость достигала $4,88 трлн.
По подсчетам Bloomberg, акции Apple с июньского минимума выросли на 21%, а с начала года — на 23%. Последний показатель делает компанию лидером по доходности среди «великолепной семерки», отмечало агентство. Недавний рост акций Apple произошел на фоне перераспределения вложений инвесторов из других сегментов технологического сектора, объяснило агентство.
Как узнала газета Nikkei, компания Apple планирует в 2026 году выпустить пять новых моделей iPhone. По данным издания, релиз новых моделей состоится во второй половине этого года и в первой половине 2027 года, при этом компания хочет увеличить долю и разнообразие «складных девайсов».
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».