Bloomberg узнал о планах Apple давать в аренду свои гаджеты

Лизинг — это долгосрочная аренда имущества с правом последующего выкупа, возврата или обновления по окончании срока договора. По этой модели лизинговая компания покупает имущество у продавца, которого выбирает клиент, и передает его клиенту во временное пользование. Право собственности на весь период договора остается у лизингодателя. В отличие от классического кредита, где заемщик сразу становится собственником товара, при лизинге клиент получает имущество только в пользование.