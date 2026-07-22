Мешок с грибами. Учёный Ступницкий раскрыл, как вырастить вешенки в квартире

Примерно через два дня в прорезях появится плотная масса, похожая на творог — это стромы грибов. Это значит, что мицелий разрастается. А через две недели субстратный блок полностью побелеет. С этого момента условия нужно кардинально менять. В тепле вешенки расти не будут.