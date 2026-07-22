Мешок с грибами. Учёный Ступницкий раскрыл, как вырастить вешенки в квартире

Выращивание грибов в квартире или на даче становится все более популярным занятием. Это отличный способ обеспечить семью экологически чистым продуктом и защитить себя от риска тяжелых отравлений лесными поганками. Самым неприхотливым вариантом для новичков считаются вешенки.
О том, как вырастить вешенки дома, krsk.aif.ru рассказал доцент кафедры растениеводства, селекции и семеноводства КрасГАУ Дмитрий Ступницкий.
Как подготовить субстрат к посадке вешенок.
Начать выращивать вешенки дома в мешках с субстратом можно в любое время года. Главное условие успеха кроется в соблюдении температурного режима, влажности и правильном освещении помещения. Начинается процесс с подготовки питательной среды.
«Субстрат — самый дешёвый. Мы можем взять обычную солому зерновых культур, — объясняет Дмитрий Ступницкий. — Можно использовать лузгу подсолнечника или опилки лиственных пород: березы, осины, тополя».
Важный нюанс: хвойные деревья категорически не подходят. Смола не дает грибам расти.
Перед посадкой солому обязательно пастеризуют — заливают водой, нагретой до 90 градусов, и оставляют на несколько часов. Это уничтожает все почвенные патогены. Затем воду тщательно сливают, а массу остужают до теплого состояния.
Как выбрать мицелий.
Мицелий (саму грибницу) можно купить через интернет или у профильных фирм. Качественный продукт обычно поставляется в вакуумной упаковке, имеет светлый оттенок и на ощупь напоминает плотный пенопласт, смешанный с зерном.
Посадка напоминает сборку слоеного пирога: в высокий полиэтиленовый мешок поочередно укладывают субстрат и мицелий. Массу плотно трамбуют, завязывают и оставляют при комнатной температуре. Через сутки на мешке делают небольшие прорези в шахматном порядке — именно оттуда позже появятся грибные семейки. Внутри завязанного блока начинается рост грибницы. Важно внимательно следить, чтобы масса не перегрелась.
«Для этого используют электронные градусники. Прямо протыкают мешок щупом и смотрят температуру внутри, чтобы она не поднималась выше 22−24 градусов», — делится опытом эксперт.
Если субстрат начнет зеленеть, значит, внутрь попала посторонняя инфекция.
Что делать после разрастания мицелия.
Примерно через два дня в прорезях появится плотная масса, похожая на творог — это стромы грибов. Это значит, что мицелий разрастается. А через две недели субстратный блок полностью побелеет. С этого момента условия нужно кардинально менять. В тепле вешенки расти не будут.
Температуру в помещении необходимо опустить до 12 градусов, а влажность поднять до 95%. Кроме того, грибам требуется мощное освещение (лучше использовать светодиодные лампы) и очень много кислорода.
«В свое время у меня была проблема: неправильно сделал вентиляцию. Тяжелый углекислый газ скапливался внизу. Если грибам не хватает кислорода, они становятся ватными, как поролоновые, форму не держат и теряют вид. Приточку свежего воздуха нужно делать сверху, а вытяжку — снизу», — предупреждает специалист.
Как правильно собирать урожай грибов: срезать или выкручивать?
Из прорезей сначала вырастают маленькие «ежики», которые затем превращаются в знакомые всем плотные гроздья. В этот период их нужно регулярно опрыскивать водой из пульверизатора, чтобы края шляпок и ножки не подсыхали.
С одного десятикилограммового мешка можно получить несколько килограммов урожая за две или три волны. При этом собирать вешенки нужно правильно: семейку берут двумя руками и аккуратно выкручивают из субстрата. Ножом орудовать не стоит, им лишь зачищают оставшиеся корешки.
Отработанные блоки опытные садоводы не выбрасывают, ведь это превосходное органическое удобрение. Дачники часто скупают их для мульчирования грядок, например, под садовую землянику. Солома с остатками грибницы спасает землю от пересыхания в жару и отлично подавляет рост сорняков.
Чем полезны вешенки?
Специалисты ценят вешенки не только за простоту выращивания, но и за уникальный состав.
«Вешенка богата витаминами группы B, содержит калий, фосфор, железо, кальций, цинк. Кроме того, это природный источник статинов, который ингибирует синтез холестерина», — резюмирует Дмитрий Ступницкий.
После термической обработки усвояемость белка из вешенок организмом возрастает до 70%. При этом грибы отличаются крайне низкой калорийностью и содержат минимум жиров, что делает их идеальным продуктом для здорового питания.
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