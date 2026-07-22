Уровень воды снижается в Охотском округе

В Охотском округе Хабаровского края паводковая обстановка постепенно стабилизируется. По состоянию на 22 июля от воды освободились все приусадебные участки в селе Новое Устье. В селе Резиденция вода сохраняется на пяти приусадебных участках, подтоплены также три участка внутрипоселковых дорог. Дорожные службы приступили к восстановлению проездов на участках дорог регионального значения. Ремонт продолжается на подъезде к поселку Морскому, на дорогах к селу Арка и в аэропорт поселка Охотск. Для пассажиров самолетов организованы временные маршруты. В поселке Аян Аяно-Майского района сохраняется подтопление взлетно-посадочной полосы. Специалисты Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю и органы местного самоуправления ведут постоянный мониторинг уровней рек. Жителям и гостям края рекомендуют соблюдать меры безопасности, туристам и рыбакам — воздержаться от выхода на акваторию.