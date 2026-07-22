В Красноярске ищут подрядчика для строительства моста на остров Татышев за более чем 1 млрд рублей

Строительство моста станет частью обновления территории. Со стороны острова Татышев планируют обустроить велопешеходную сеть, которая соединит новую переправу с центром острова. Торги на проектирование восточной части территории должны объявить до конца года. Со стороны улицы Якутской также проведут благоустройство. Там заасфальтируют дорогу, сделают освещение, обустроят детскую площадку и парковку, а также модернизируют площадку для выгула собак. Проект этой части уже разработан.