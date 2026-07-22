В Красноярске ищут подрядчика для строительства моста на остров Татышев за более чем 1 млрд рублей

В Красноярске начали определять подрядчика для строительства велопешеходного моста на остров Татышев. По плану к работам он должен приступить в сентябре. Начальная стоимость контракта — 1,06 миллиарда рублей, деньги выделят из городского бюджета. Об этом сообщил мэр Сергей Верещагин.
Сначала строители займутся подготовкой насыпей на обоих берегах, затем начнут устанавливать опоры. Длина самой переправы составит 279 метров, а с учетом эстакадных подходов 633 метра. На мосту разделят движение пешеходов и велосипедистов по отдельным полосам. Также проектом предусмотрена архитектурная подсветка.
Строительство моста станет частью обновления территории. Со стороны острова Татышев планируют обустроить велопешеходную сеть, которая соединит новую переправу с центром острова. Торги на проектирование восточной части территории должны объявить до конца года. Со стороны улицы Якутской также проведут благоустройство. Там заасфальтируют дорогу, сделают освещение, обустроят детскую площадку и парковку, а также модернизируют площадку для выгула собак. Проект этой части уже разработан.
Старый аварийный мост планируют демонтировать.