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Экс-глава Пермской митрополии РПЦ простился с коллективом епархиального управления

Бывший глава Пермской митрополии РПЦ Мефодий попрощался с сотрудниками Пермского епархиального управления.

Бывший глава Пермской митрополии РПЦ Мефодий попрощался с сотрудниками Пермского епархиального управления.

«Владыка подвел итоги деятельности Пермской епархии за последние 16 лет и выразил благодарность сотрудникам за помощь в совместной работе», — сообщается на сайте Пермской митрополии РПЦ.

17 июля Священный синод РПЦ удовлетворил просьбу Мефодия об отставке с поста главы Пермской митрополии в связи с достижением 75-летнего возраста. «Синод постановил выразить благодарность митрополиту Пермскому и Кунгурскому Мефодию за понесенные многолетние труды по управлению Пермской митрополией и Пермской епархией и определить для него местом пребывания на покое Москву с получением содержания от Пермского епархиального управления», — сказано в сообщении пресс-службы РПЦ. Митрополит Мефодий руководил Пермской митрополией РПЦ с марта 2010 года.

Новым митрополитом Пермским и Кунгурским, главой Пермской митрополии избран епископ Енисейский и Лесосибирский Игнатий. Его прибытие в Прикамье ожидается в ближайшее время.