Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МВД сказал, что милиция должна охранять усиленно летом 2026

Глава МВД Кубраков объявил, что милиция берет под усиленную охрану летом 2026.

Источник: Комсомольская правда

Министр внутренних дел Иван Кубраков сказал, что милиция должна охранять в Беларуси усиленно летом 2026, передает пресс-служба ведомства.

Так, глава МВД поручил правоохранителям оказывать практическое содействие аграриям. Он заявил, что на местах, где это требуется, следует перевести участковых инспекторов милиции на усиленный вариант несения службы. И добавил, что в горячую пору необходима помощь и оперативников. Главной задачей Кубраков назвал сохранность нового урожая и противодействие хищениям.

Еще министр внутренних дел заметил, что некоторыми водителями игнорируются требование по укрытию перевозимого зерна тентами из-за чего происходят потери. И подчеркнул, что в проблеме кражи топлива — «неприкасаемых быть не должно». А все факты воровства, информация о них должна проверяться по закону.

Министр подчеркнул, что в Беларуси многие подразделения переведены на усиленный вариант несения службы для контроля и содействия уборочной кампании.

Еще глава ведомства потребовал обязательно трудоустроить всех подучетных и незанятых в экономике. Приоритетная сфера — предприятия АПК. Также он сказал держать на особом контроле вопросы трудовой дисциплины.

Еще президент Беларуси Александр Лукашенко сказал отправлять в армию на границу с Украиной всех, кто не справляется с уборкой урожая в Беларуси.

Кроме того, белорусский лидер подписал указ, касающийся сразу четырех белорусских генералов. И мы писали, что 21 июля белорусский лидер подписал новый указ по топливу в Беларуси.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше