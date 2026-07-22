Глава МВД сказал, что милиция должна охранять усиленно летом 2026

Еще министр внутренних дел заметил, что некоторыми водителями игнорируются требование по укрытию перевозимого зерна тентами из-за чего происходят потери. И подчеркнул, что в проблеме кражи топлива — «неприкасаемых быть не должно». А все факты воровства, информация о них должна проверяться по закону.