Глава МВД сказал, что милиция должна охранять усиленно летом 2026

Министр внутренних дел Иван Кубраков сказал, что милиция должна охранять в Беларуси усиленно летом 2026, передает пресс-служба ведомства.
Так, глава МВД поручил правоохранителям оказывать практическое содействие аграриям. Он заявил, что на местах, где это требуется, следует перевести участковых инспекторов милиции на усиленный вариант несения службы. И добавил, что в горячую пору необходима помощь и оперативников. Главной задачей Кубраков назвал сохранность нового урожая и противодействие хищениям.
Еще министр внутренних дел заметил, что некоторыми водителями игнорируются требование по укрытию перевозимого зерна тентами из-за чего происходят потери. И подчеркнул, что в проблеме кражи топлива — «неприкасаемых быть не должно». А все факты воровства, информация о них должна проверяться по закону.
Министр подчеркнул, что в Беларуси многие подразделения переведены на усиленный вариант несения службы для контроля и содействия уборочной кампании.
Еще глава ведомства потребовал обязательно трудоустроить всех подучетных и незанятых в экономике. Приоритетная сфера — предприятия АПК. Также он сказал держать на особом контроле вопросы трудовой дисциплины.
Еще президент Беларуси Александр Лукашенко сказал отправлять в армию на границу с Украиной всех, кто не справляется с уборкой урожая в Беларуси.
Кроме того, белорусский лидер подписал указ, касающийся сразу четырех белорусских генералов. И мы писали, что 21 июля белорусский лидер подписал новый указ по топливу в Беларуси.