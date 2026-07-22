Почти 500 гаражей узаконили по амнистии нижегородцы

В Нижегородской области в рамках «гаражной амнистии» с начала 2026 года зарегистрировали 487 гаражей и 1027 земельных участков под ними — их общая площадь достигла 31 306,5 кв. м. Данные приводит НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на региональное управление Росреестра.
С момента запуска программы (с 1 сентября 2021 года по 1 июля 2026 года) нижегородцы оформили уже 3660 гаражей и 8619 земельных участков (общая площадь — свыше 324 464 кв. м).
Программа продлена Госдумой до 2031 года. Руководитель управления Росреестра по Нижегородской области Оксана Штейн советует не откладывать оформление документов: это поможет избежать имущественных споров в будущем.
«Гаражная амнистия» даёт возможность безвозмездно закрепить за собой капитальные гаражи, возведённые до принятия Градостроительного кодекса РФ, а также оформить права на участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности.
В феврале 2026 года администрация Нижнего Новгорода актуализировала правила, регламентирующие выявление и снос нелегальных некапитальных гаражных конструкций.
Ранее 70 незаконных гаражей решили снести в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.