«Майами» по ошибке анонсировал возвращение Леброна Джеймса

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Майами» ошибочно анонсировал возвращение лучшего бомбардира в истории лиги Леброна Джеймса, сообщает ESPN. На YouTube-канале команды на 27 июля была запланирована трансляция пресс-конференции в честь возвращения Джеймса, но публикацию удалили. В «Майами» назвали это ошибкой пресс-службы.
30 июля «Лос-Анджелес Лейкерс» объявил об уходе Джеймса в связи с окончанием контракта. Он выступал за «Лейкерс» с 2018 года и стал чемпионом НБА в 2020 году.
Леброну Джеймсу 41 год, он четырехкратный чемпион НБА и четырежды признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата и финальной серии. Он провел рекордные для лиги 23 сезона.
В составе сборной США Джеймс трижды выигрывал золото Олимпийских игр (2008, 2012, 2024) и взял бронзу в 2004 году. Ранее он выступал за «Кливленд» и «Майами».
Куда именно перейдет 41-летний форвард после ухода из «Лейкерс», пока не объявлено. «Майами» опроверг свой анонс, но болельщики продолжают строить догадки о новом клубе Леброна.
В июне 2026 года Леброн Джеймс заявил, что не планирует завершать карьеру в ближайшее время. Кроме того, в мае СМИ сообщали об интересе к нему со стороны «Голден Стэйт», но клуб опроверг эти слухи.
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