Алена Водонаева призвала выбросить за борт плачущего ребенка

«Ты не могла бы выкинуть ребенка за борт? Нам выдали беруши, чтобы мы не слышали звук пропеллера и мерзкий плач детей. Можно не орать? Зачем ехать на лодке, если ты сидишь и орешь?!» — резюмировала Водонаева в своем блоге, вызвав шквал критики.