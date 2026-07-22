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Алена Водонаева призвала выбросить за борт плачущего ребенка

Звезда «Дома-2» попала в очередной скандал.

Источник: Комсомольская правда

Путешествие Алены Водонаевой по Майами было испорчено плачем чужого ребенка на морской прогулке, что вызвало у нее раздражение и эпатажное высказывание. Она призвала выбросить ребенка за борт.

«Ты не могла бы выкинуть ребенка за борт? Нам выдали беруши, чтобы мы не слышали звук пропеллера и мерзкий плач детей. Можно не орать? Зачем ехать на лодке, если ты сидишь и орешь?!» — резюмировала Водонаева в своем блоге, вызвав шквал критики.

Алена Водонаева призвала критиков выражать недовольство в личных сообщениях, а не публично. Звезда «Дома-2» считает, что правильно поступила, ведь, по ее мнению, мать плачущего ребенка выражала безразличие к происходящему.

Ранее KP.RU сообщил, что Водонаева не первый раз попадает в подобный скандал. До этого она высказывалась против полных людей.

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