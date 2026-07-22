В Краснодаре и Невинномысске после атаки приостановили работу склады WB

Работа складов в Краснодаре и ставропольском Невинномысске приостановлена на фоне атак беспилотников, сообщается в телеграм-канале «WB партнеры».
«Запланированные на эти склады поставки можно отменить или привезти на любой другой объект. Стоимость хранения товаров на них перестанем начислять с 22 июля», — говорится в публикации.
Ранее Wildberries эвакуировал свои логистические центры в Краснодарском и Ставропольском краях «в соответствии с требованиями безопасности». Позже глава маркетплейса Татьяна Ким рассказала, что в результате атаки дронов есть пострадавшие.
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