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Украинские дроны миновали Волгоградскую область ночью 22 июля

Жители Волгоградской области провели ночь без угрозы атак БПЛА и.

Жители Волгоградской области провели ночь без угрозы атак БПЛА и ракетной опасности. Однако в других регионах России было неспокойно. По данным Минобороны, в период с 20.00 ч. 21 июля до 8.00 ч. 22 июля дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 242 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Московской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, в Крыму и над акваториями Азовского и Черного морей.

Напомним, накануне, 21 июля, в Волгоградской области военные сбили 3 украинские ракеты.

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