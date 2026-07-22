Воронежский губернатор напомнил о задаче, поставленной Лукашенко

Довести уровень взаимодействия Воронежского региона с Беларусью до $1 млрд прогнозируют партнеры Союзного государства, констатируют экономические обозреватели. И российский губернатор Александр Гусев по итогам состоявшихся накануне переговоров с белорусским послом в РФ Юрием Селиверстовым напомнил об обещании, которое было дано на встрече с Президентом РБ, информирует БЕЛТА.
А позже, в беседе с журналистами он уточнил, что сотрудничество партнеров уже достигло достаточно высокого уровня. «Но Александр Лукашенко в прошлом году нацелил достигнуть планки в $1 млрд коллеги последовательно набирают темп, достигнув в минувшем году уровня $650 млн», — сказал губернатор.
По его оценкам, это примерно около пятнадцати процентов роста ежегодно. При этом он рассчитывает, что в этом году будет еще выше. «Ну и, соответственно, ставим перед собой задачу выполнить обещание.».
Губернатор дал высокую оценку и открывшемуся на воронежской земле мультибрендовому центру белорусской техники. В нем присутствует вся линейка тракторов МТЗ, машины «АМКОДОР», «Бобруйскагромаш», «Гомсельмаш», «Белагромаш», МАЗ. Дополняет их продукция компаний «Керамин», «Гомельстекло», «Белшина».
Особое внимание было обращено на взаимодействие коллег в строительной сфере, возведению в области руками белорусов нескольких школ, детских садов, спортивных объектов и гражданского жилья.
А в настоящее время, уточняет агентство, возводится очередное учебное заведение на 1101 место в селе Александровка Новоусманского района. Строительство началось в сентябре 2025 года и ведется темпами, которые почти вдвое опережают нормативные сроки. Кстати, уточняет агентство, проект реализуется в рамках соглашения, подписанного на XII Форуме регионов в Нижнем Новгороде.
Сегодня уже полностью завершены устройство наружных инженерных сетей, возведение монолитного каркаса здания, кладка стен.
Осмотрев объект, Гусев с удовлетворением признал, что россияне «знают белорусов как очень ответственных коллег, которые применяют качественные материалы и производят работы достаточно быстро».
А обозреватели напоминают, что школа в Александровке уже стала четвертым объектом, которую возводят в регионе белорусы. Первой была школа в деревне Стрелица. Затем строители возвели школу с детским садом в деревне Семилуки. Третьим объектом стал крупнейший в регионе образовательный центр «Содружество».