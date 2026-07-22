Борьбу со незаконными свалками предложили усилить в Нижегородской области

Главная новация — до 1 января 2030 года разрешить использовать для фиксации нарушений любые камеры с функцией отображения даты и времени, даже если они не являются специальными измерительными приборами. При этом органы экологического надзора обязаны вести реестр таких устройств с указанием моделей и мест установки. Трёхлетний переходный период позволит наработать практику и при необходимости скорректировать норму.