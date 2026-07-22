В аэропорту Нижнего Новгорода задерживаются два рейса: в Шарм-эль-Шейх и из Калининграда

В международном аэропорту Нижний Новгород (им. В. П. Чкалова) задерживается вылет одного международного рейса.
Согласно данным электронного табло, отправление самолета в Шарм-эль-Шейх переносится на несколько часов. Рейс должен был покинуть Нижний Новгород в 07:00 утра, однако по обновленному расписанию вылет запланирован не ранее 10:00.
Кроме того, изменения коснулись и внутреннего сообщения. Рейс из Калининграда, который должен был приземлиться в Нижнем Новгороде в 15:40, задерживается. Теперь его прибытие ожидается не ранее 16:55.
Как отмечают представители аэропорта, все остальные рейсы — как на прилет, так и на вылет — выполняются строго по расписанию.
Напомним, вчера режим беспилотной опасности" повлек задержку несколько рейсов в аэропорте.