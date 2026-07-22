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В аэропорту Нижнего Новгорода задерживаются два рейса: в Шарм-эль-Шейх и из Калининграда

Утром 22 июля воздушная гавань столицы Приволжья работает с небольшими отклонениями от графика.

Источник: Время

В международном аэропорту Нижний Новгород (им. В. П. Чкалова) задерживается вылет одного международного рейса.

Согласно данным электронного табло, отправление самолета в Шарм-эль-Шейх переносится на несколько часов. Рейс должен был покинуть Нижний Новгород в 07:00 утра, однако по обновленному расписанию вылет запланирован не ранее 10:00.

Кроме того, изменения коснулись и внутреннего сообщения. Рейс из Калининграда, который должен был приземлиться в Нижнем Новгороде в 15:40, задерживается. Теперь его прибытие ожидается не ранее 16:55.

Как отмечают представители аэропорта, все остальные рейсы — как на прилет, так и на вылет — выполняются строго по расписанию.

Напомним, вчера режим беспилотной опасности" повлек задержку несколько рейсов в аэропорте.

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