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СК возбудил дело о теракте после атаки на склады WB в Краснодаре и Невинномысске

Дело возбуждено по статье 205 УК РФ.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту атаки украинских беспилотников на логистические центры WB на Кубани. Об этом говорится в сообщении от ведомства в «Максе».

«Возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атаками украинских вооруженных формирований на логистические центры в Краснодаре и Невинномысске», — говорится в сообщении.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ из-за атаки Украины на объекты гражданской инфраструктуры в Краснодарском и Ставропольском краях.