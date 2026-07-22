СК возбудил дело о теракте после атаки на склады WB в Краснодаре и Невинномысске

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту атаки украинских беспилотников на логистические центры WB на Кубани. Об этом говорится в сообщении от ведомства в «Максе».
«Возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атаками украинских вооруженных формирований на логистические центры в Краснодаре и Невинномысске», — говорится в сообщении.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ из-за атаки Украины на объекты гражданской инфраструктуры в Краснодарском и Ставропольском краях.