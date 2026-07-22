Минимальный набор продуктов в Хабаровском крае подорожал до 10 464 рублей

Стоимость минимальной месячной продуктовой корзины для жителей Хабаровского края с начала 2026 года выросла и достигла 10 464,8 рубля. По данным экспертов, рост стоимости минимального набора питания в регионе составил 7,9% — это соответствует общероссийской динамике. В среднем по стране корзина обходится в 8 107,15 рубля. Об этом сообщили ТАСС (16+) в ассоциации «Руспродсоюз».