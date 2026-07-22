Минимальный набор продуктов в Хабаровском крае подорожал до 10 464 рублей

Стоимость минимальной месячной продуктовой корзины для жителей Хабаровского края с начала 2026 года выросла и достигла 10 464,8 рубля. По данным экспертов, рост стоимости минимального набора питания в регионе составил 7,9% — это соответствует общероссийской динамике. В среднем по стране корзина обходится в 8 107,15 рубля. Об этом сообщили ТАСС (16+) в ассоциации «Руспродсоюз».
«Минимальная продуктовая корзина для россиян с начала года подорожала на 7,9%. Минимальный набор питания на одного человека сегодня в среднем обойдётся в 8 107,15 ₽», — цитирует издание.
В расчеты вошли 33 базовых наименования: мясо, рыба, молочные продукты, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты.
Среди регионов Дальнего Востока хабаровские цены оказались ниже камчатских (13 443,6 рубля), но значительно выше среднероссийского показателя. Дешевле всего минимальный набор продуктов стоит в Мордовии (6 461,3 рубля) и Саратовской области (6 624 рубля). Для сравнения, в Москве он составляет 9 737,4 рубля, а в Санкт-Петербурге — 9 480,6 рубля.