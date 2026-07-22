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Спасатели из Ракитного за полгода помогли более чем 90 жителям

С начала года дежурные смены поисково-спасательного отряда (с. Ракитное) совершили 130 выездов. Помощь получили 73 взрослых и 18 детей. Шесть человек спасены в лесной местности, 12 пострадавших деблокированы при ДТП. Среди оперативных событий — спасение мужчины, провалившегося под лед на Амуре, поиски пропавшего в районе имени Лазо, работы по ослаблению ледовых полей в Ванинском районе.

С начала года дежурные смены поисково-спасательного отряда (с. Ракитное) совершили 130 выездов. Помощь получили 73 взрослых и 18 детей. Шесть человек спасены в лесной местности, 12 пострадавших деблокированы при ДТП. Среди оперативных событий — спасение мужчины, провалившегося под лед на Амуре, поиски пропавшего в районе имени Лазо, работы по ослаблению ледовых полей в Ванинском районе и районе имени Лазо, участие в ликвидации ландшафтных пожаров на островах Хабаровска. Спасатели также оказывали помощь в Якутии: укрепляли дамбы, мониторили уровень воды в реке Лена, проводили профилактические беседы и оказывали адресную помощь. За последнее полугодие прошли сборы по парашютному и беспарашютному десантированию, водолазной и горной подготовке. На базе отряда состоялись испытания кинологических расчетов — допуск к поисковым работам получила спасатель-кинолог Нина Ховбощенко с собакой Айка.