Мемориальную доску народному учителю РФ Нечитайловой открыли в Цимлянске

В лицее № 1 Цимлянска открыли мемориальную доску в честь народного учителя РФ, педагога-химика Елены Нечитайловой. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.
Елена Нечитайлова преподавала химию в лицее с 1987 года до последних дней жизни. Она ушла из жизни 21 января 2026 года. Педагог имела учёную степень кандидата педагогических наук, руководила клубом «Учитель года Цимлянского района», состояла в Ассоциации творческих педагогов Дона и Общероссийском профсоюзе образования.
Профессиональные заслуги учителя отмечены на федеральном уровне. В 2015 году ей присвоили звание «Народный учитель России». Ранее она вошла в число финалистов конкурса «Учитель года России» (2008) и дважды становилась победителем конкурса «Лучший учитель» в рамках нацпроекта «Образование».