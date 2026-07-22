Мемориальную доску народному учителю РФ Нечитайловой открыли в Цимлянске

Елена Нечитайлова преподавала химию в лицее с 1987 года до последних дней жизни. Она ушла из жизни 21 января 2026 года. Педагог имела учёную степень кандидата педагогических наук, руководила клубом «Учитель года Цимлянского района», состояла в Ассоциации творческих педагогов Дона и Общероссийском профсоюзе образования.