Ученые рассказали, как сохранить в старости трезвость ума

«Результат нашей работы — это показатель, по которому конкретному человеку заранее могут сказать, что можно изменить в его траектории старения, чтобы в 80 лет он чувствовал радость и желание жить, а не начинал день с горсти таблеток на завтрак», — рассказала одна из авторов исследования, директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета (ННГУ) им. Н. И. Лобачевского Мария Ведунова.