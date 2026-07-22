«Аврора» снизила тарифы на рейсы Хабаровск — Амурзет на летний период 2026 года

Авиакомпания «Аврора» обновила тарифы на социально значимый рейс Хабаровск — Амурзет. Цена билета в одну сторону на летний период этого года составляет от 500 рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Рейс Хабаровск — Амурзет — Хабаровск предлагает удобные стыковки в аэропорту краевой столицы для дальнейшего путешествия по маршрутной сети единой дальневосточной авиакомпании, а также в Москву, что делает поездки ещё более комфортными и эффективными для пассажиров, — рассказали в компании «Аврора».
Отправиться в Амурзет из Хабаровска можно по средам в 10:10 с прибытием в 12:30 и по воскресеньям в 11:10 с прибытием в 13:10.
Вылеты в Хабаровск из Амурзета запланированы на каждую среду в 12:50 с прибытием в 14:50, а также на каждое воскресенье с вылетом в 13:50 и прибытием в 15:50.
Перевозчик отметил, что количество мест по данному тарифу ограничено.