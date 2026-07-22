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В Хабаровске выставили на аукцион амурского тигра

Победитель благотворительных торгов станет официальным опекуном краснокнижного хищника, а собранные средства направят на его содержание.

В Хабаровске 26 июля в зоосаде «Приамурский» имени В. П. Сысоева пройдёт благотворительный аукцион, главным лотом которого станет право стать официальным опекуном амурского тигра, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Мероприятие приурочено к Международному дню тигра.

Победитель аукциона получит статус официального опекуна амурского тигра, именную табличку или логотип компании на главном видовом вольере, возможность участвовать в выборе имён для будущих тигрят, а также специальный пакет привилегий.

Все вырученные средства направят на улучшение условий содержания животных, ветеринарное обслуживание и обогащение среды их обитания. Сейчас в зоосаде живут два амурских тигра — Шторм и Шайни.

Помимо аукциона гостей ждёт праздничная программа: награждение победителей конкурса «Сказки Амурского тигра», тематическая экскурсия «Хозяин тайги», показательное кормление тигров, викторины и развлечения для посетителей.

Начало аукциона запланировано на 13:00.