В Хабаровске выставили на аукцион амурского тигра

В Хабаровске 26 июля в зоосаде «Приамурский» имени В. П. Сысоева пройдёт благотворительный аукцион, главным лотом которого станет право стать официальным опекуном амурского тигра, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Мероприятие приурочено к Международному дню тигра.
Победитель аукциона получит статус официального опекуна амурского тигра, именную табличку или логотип компании на главном видовом вольере, возможность участвовать в выборе имён для будущих тигрят, а также специальный пакет привилегий.
Все вырученные средства направят на улучшение условий содержания животных, ветеринарное обслуживание и обогащение среды их обитания. Сейчас в зоосаде живут два амурских тигра — Шторм и Шайни.
Помимо аукциона гостей ждёт праздничная программа: награждение победителей конкурса «Сказки Амурского тигра», тематическая экскурсия «Хозяин тайги», показательное кормление тигров, викторины и развлечения для посетителей.
Начало аукциона запланировано на 13:00.