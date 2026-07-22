Футбольный клуб «Иркутск» покидает профессиональную лигу

Футбольный клуб «Иркутск» объявил о прекращении участия во второй лиге «Б» Футбольной национальной лиги. Причина — финансовые трудности.
— Эта битва была славной, и мы вместе с вами сделали историю, доказав, что местные воспитанники могут добиваться больших результатов и собирать тысячи людей на трибунах. Эти эмоции останутся с нами навсегда, — обратился к болельщикам генеральный директор клуба Роман Городничев.
Он отметил, что иркутская команда стала одной из самых посещаемых в стране и достойно представляла регион в профессиональном футболе. Руководство попросило болельщиков отнестись к ситуации с пониманием.
Ранее КП-Иркутск писала о том, что для семьи Деменковых из Иркутска покупка квартиры обернулась настоящей финансовой западней. Супруги оформили ипотеку, вложились в ремонт, обставили жилье мебелью и техникой, но уже через пару месяцев после новоселья объявился бывший владелец и предъявил свои права на «квадраты». Продолжение.