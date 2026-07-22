Футбольный клуб «Иркутск» покидает профессиональную лигу

— Эта битва была славной, и мы вместе с вами сделали историю, доказав, что местные воспитанники могут добиваться больших результатов и собирать тысячи людей на трибунах. Эти эмоции останутся с нами навсегда, — обратился к болельщикам генеральный директор клуба Роман Городничев.