Глава ЛБИ Мизулина отреагировала на гибель треш-блогера в Новосибирске Лапы Хапы

В большинстве случаев съемка треш-контента для авторов неизбежно заканчивается в двух местах — либо за решеткой, либо на кладбище. Конечно, если они не осознают вовремя пагубность своей деятельности как для общества, так и для себя лично. Это не преувеличение, а, к сожалению, суровая и грустная реальность.