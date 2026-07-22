Глава ЛБИ Мизулина отреагировала на гибель треш-блогера в Новосибирске Лапы Хапы

Изначально Домна Белявская была бьюти-блогером, однако в последствии она сменила амплуа на треш-блогера из-за бешеного роста реакций на подобный контент. Пик ее популярности пришелся на 2024 год — на соцсети Лапы Хапы подписались несколько сотен тысяч людей. Ради свой аудитории блогерша устраивала скандалы, приставала к прохожим и публиковала «кружки» с нецензурной бранью, целовала бездомных на камеру и многое другое.
Девушка не скрывала проблемы с наркотическими веществами. В личном телеграм-канале она рассказала, что в подростковом возрасте проходила длительное лечение от туберкулеза в детском учреждении, где якобы старшие девочки приучили ее к употреблению опасных веществ.
Так или иначе некоторые подписчики Лапы Хапы просили ее завязать с наркотиками. Девушка убеждала свою аудиторию, что лечится от своей пагубной зависимости. Однако 16 июля в телеграм-канале блогера появился некролог о смерти Домны Белявской из-за передозировки.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прокомментировала информацию о смерти блогерши. Она заявила, что несколько раз обращалась в различные инстанции из-за контента Лапы Хапы.
«На днях в Ленинградской области прошли похороны скандальной треш-блогерши Лапы-Хапы, которая системно пропагандировала наркотики, снимала порнографию и различные хулиганские выходки. За всем этим следила гигантская аудитория детей. За пару лет мы несколько раз обращались в полицию в связи с её деятельностью. Девушка долгое время употребляла запрещенные вещества и, по предварительным данным, погибла от передозировки наркотиками. Печально это всё», — сообщила Екатерина Мизулина.
Глава Лиги безопасного интернета отметила, что зачастую истории треш-блогеров заканчиваются тюрьмой или смертью. Мизулина сказала, что нередко за всеми провокационными видео и кружками стоит тяжелая форма зависимости от запрещенных веществ и проблемы с психикой.
В большинстве случаев съемка треш-контента для авторов неизбежно заканчивается в двух местах — либо за решеткой, либо на кладбище. Конечно, если они не осознают вовремя пагубность своей деятельности как для общества, так и для себя лично. Это не преувеличение, а, к сожалению, суровая и грустная реальность.