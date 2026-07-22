Реконструкция сквера «Воинам-арсенальцам» идет в Хабаровске

Хабаровчане проголосовали за объект, и он вошел в федпрограмму формирования комфортной городской среды президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В проекте — благоустройство сквер, ремонт памятника, установка видеонаблюдения с подключением к системе «Безопасный город». Также предусмотрена установка стелы «История завода Дальдизель», гаубицы, лавочек, урн, цветников. Планируется озеленение территории. Завершить работы намерены до октября этого года.