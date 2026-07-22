Губернатор ЕАО Мария Костюк доложила президенту о развитии региона

Глава региона доложила и о развитии образования. В 2025 году объёмы ремонтов в школах увеличили вдвое. В Облучье строится школа на 350 учеников, в Биробиджане проектируют новую школу. Оклады учителей повысили в три раза, за последнюю четверть в школы вернулись 149 специалистов. Преобразования стали возможны благодаря национальному проекту «Молодёжь и дети».