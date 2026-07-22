Губернатор ЕАО Мария Костюк доложила президенту о развитии региона

В Кремле состоялась рабочая встреча президента России Владимира Путина с губернатором Еврейской автономной области Марией Костюк. Глава региона представила доклад о социально-экономическом развитии области, инвестиционных проектах, а также о преобразованиях в сфере образования и сохранении исторической памяти. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Мария Костюк отметила, что экономика ЕАО демонстрирует устойчивый рост. По итогам 2025 года темпы роста превысили среднероссийские показатели и составили 4,4 процента. За первое полугодие 2026 года промышленное производство выросло на 10 процентов, инвестиции — на 35 процентов. Президент высоко оценил результаты.
Основным драйвером роста губернатор назвала логистику. Строительство моста Нижнеленинское — Тунцзян превратило ЕАО в крупный транспортный узел. Сейчас в работе 30 инвестпроектов на сумму свыше 200 миллиардов рублей. Мария Костюк поблагодарила президента за поручение о строительстве ещё одного моста через Амур у села Пашково.
Губернатор также рассказала об инициативе по сохранению исторической памяти. Родителям защитников вручают памятные медальоны со знаками воинских различий их сыновей. Владимир Путин поддержал идею: «Отличная идея. Согласен».
Глава региона доложила и о развитии образования. В 2025 году объёмы ремонтов в школах увеличили вдвое. В Облучье строится школа на 350 учеников, в Биробиджане проектируют новую школу. Оклады учителей повысили в три раза, за последнюю четверть в школы вернулись 149 специалистов. Преобразования стали возможны благодаря национальному проекту «Молодёжь и дети».
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