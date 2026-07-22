MWM: Европейская программа по созданию ответа русскому Т-14 «Армата» терпит крах

Европейская программа Main Ground Combat System (MGCS), которая была призвана дать ответ русскому Т-14 «Армата», терпит крах. Германия и Франция значительно сократили свою многолетнюю программу и отказались от идеи совместной разработки танка нового поколения. Об этом сообщает американское издание Мilitary Watch Magazine.
Программа создания танка была запущена в 2017 году для замены немецких Leopard 2 и французских Leclerc, которые будут находиться на вооружении примерно до 2040 года. Программа Main Ground Combat System предполагала создание целого семейства боевых бронированных машин на базе общего шасси.
После 26-го заседания франко-германского министерского совета 17 июля правительства обеих стран заметно изменили формулировки, касающиеся MGCS. Теперь говорится не о разработке общей автомобильной платформы, а о сотрудничестве только в области «независимых от платформы технологий» для будущих пилотируемых и беспилотных бронированных машин.
В начале июня этого года канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон приняли решение прекратить совместный проект по созданию истребителя нового поколения Future Combat Air System (FCAS).