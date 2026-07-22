75 тысяч лет в недрах. В норвежской пещере обнаружили капсулу времени

Ученые пребывают в восторге после того, как закончили раскопки в пещере Арне-Квамгротте, входящей в систему пещер Сторстейнхола в северной Норвегии. Уникальность заключается в том, что пещера представляет собой практически нетронутую, законсервированную в холодных недрах экосистему.
Капсула времени
О существовании Арне-Квамгротте стало известно после прокладки горной выработки в 1990-х, но ее научный потенциал удалось раскрыть значительно позже.
Во время раскопок 2021-го и 2022-го исследователи изучили многослойные отложения с костями. Всего из осадка извлекли более 6000 фрагментов. Их возраст определяли сразу несколькими методами, включая радиоуглеродный анализ, оптически стимулированную люминесценцию, уран-ториевое датирование и филогенетические оценки. В итоге ученые выяснили, что основной костеносный слой имеет возраст 85−71 тысячу лет, а наиболее часто упоминаемый возраст находок составляет около 75 тысяч лет.
Чтобы понять, кому принадлежали даже небольшие и сильно поврежденные фрагменты, специалисты объединили классическую сравнительную остеологию с анализом древней ДНК. Такой подход позволил определить 46 групп, включавших млекопитающих, птиц и рыб. Среди находок оказался целый зоопарк: белые медведи, моржи, северные олени, тюлени, киты, морские и наземные птицы, а также рыбы.
Сегодня он обитает в Сибири, а его присутствие в древней Норвегии стало важной подсказкой для реконструкции условий прошлого.
Арктика безо льда
Кости рассказали ученым историю региона, который сильно отличался от привычного образа ледниковой Арктики. Около 75 тысяч лет назад побережье Северной Норвегии было свободно ото льда. В окрестностях существовали пресные водоемы, а близость морского льда создавала условия для совместного существования видов, связанных с сушей, морем и прибрежной зоной.
В одной системе оказались животные, связанные с холодными наземными ландшафтами, морской средой и сезонным ледовым покровом. Именно сочетание этих данных делает пещеру особенно ценным архивом прошлого.
Генетические исследования отдельных образцов показали, что некоторые линии животных впоследствии исчезли. Ученые связывают это с последующим наступлением ледников: привычные маршруты перемещения были нарушены, а локального убежища, где виды могли бы переждать суровый период, вероятно, не существовало.
Для науки находка важна не только как редкий снимок древнего мира. Она показывает, насколько быстро состав арктических экосистем может меняться под воздействием климата. История пещеры напоминает, даже богатое сообщество животных не всегда может пережить резкое изменение природных условий. Сегодня этот вывод особенно важен для изучения уязвимых северных экосистем, которые вновь сталкиваются с быстрыми климатическими изменениями.