75 тысяч лет в недрах. В норвежской пещере обнаружили капсулу времени

Во время раскопок 2021-го и 2022-го исследователи изучили многослойные отложения с костями. Всего из осадка извлекли более 6000 фрагментов. Их возраст определяли сразу несколькими методами, включая радиоуглеродный анализ, оптически стимулированную люминесценцию, уран-ториевое датирование и филогенетические оценки. В итоге ученые выяснили, что основной костеносный слой имеет возраст 85−71 тысячу лет, а наиболее часто упоминаемый возраст находок составляет около 75 тысяч лет.