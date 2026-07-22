Недостроенный автовокзал на Красном проспекте: что дальше?

Автовокзал на Красном проспекте был открыт 10 июня 1964 года и долгие годы оставался главным транспортным узлом города. Однако в начале 2000-х годов началась реконструкция здания, которая затянулась на долгие годы. В итоге в 2020 году вокзал был закрыт из-за резкого снижения пассажиропотока, и все маршруты были перенесены на автовокзал «Новосибирск-Главный», расположенный на Гусинобродском шоссе.