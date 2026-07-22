Недостроенный автовокзал на Красном проспекте: что дальше?

Здание закрыли в 2020 году. С тех пор территория обнесена забором, а городские власти ищут пути для его дальнейшей судьбы. Как решается вопрос о реконструкции или сносе объекта, Горсайту рассказали в администрации Новосибирска.
История вокзала: от открытия до закрытия
Автовокзал на Красном проспекте был открыт 10 июня 1964 года и долгие годы оставался главным транспортным узлом города. Однако в начале 2000-х годов началась реконструкция здания, которая затянулась на долгие годы. В итоге в 2020 году вокзал был закрыт из-за резкого снижения пассажиропотока, и все маршруты были перенесены на автовокзал «Новосибирск-Главный», расположенный на Гусинобродском шоссе.
Здание вокзала сейчас пустует и находится в долевой собственности города и частных инвесторов. Территория бывшего перрона используется для городских нужд. Для владельцев это имущество стало скорее обузой, чем активом. Ранее администрация города пыталась через суд взыскать с них долг по аренде земли в размере 1,4 млн рублей. Пока не истечёт срок договора аренды участка, владельцам придётся продолжать нести расходы на содержание недостроя.
Продажа городской доли и судебные разбирательства
В начале 2024 года Новосибирск продал свою долю в праве собственности на недострой частному инвестору. Город больше не является владельцем этих площадей, а новые собственники могут распоряжаться имуществом по своему усмотрению, включая его продажу.
Как сообщили в муниципалитете, часть земельного участка была передана по договору аренды для завершения строительства, однако на протяжении длительного времени новые владельцы не предпринимают никаких действий для реконструкции.
Жителей Новосибирска по поводу судьбы здания разделились.
Многие считают, что его необходимо снести.
Безопасность под угрозой: суд вмешивается
Результаты выездной проверки показали, что заброшенное здание представляет опасность для жизни и здоровья людей. В связи с этим мэрия подала иск в Центральный районный суд с требованием обязать владельцев привести объект в безопасное состояние.
Суд постановил, что владельцы должны выбрать один из двух вариантов: либо провести восстановительные работы в течение года, либо полностью снести здание в течение двух месяцев после истечения этого срока, если работы не будут выполнены.
На данный момент судебный процесс продолжается. Ближайшее заседание назначено на 29 июля 2026 года. Пока неизвестно, что станет с недостроенным вокзалом на Красном проспекте, 4, но решение суда поставит точку в этой истории.