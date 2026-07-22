Власти Воронежа объяснили введение режима повышенной готовности

Причины введения режима повышенной готовности в районе ВОГРЭСовского моста объяснили в пресс-службе мэрии.
«Данный режим вводится для более оперативного проведения мероприятий по восстановлению указанного участка под полотном дороги, который оказался размыт. Это не влияет на безопасное передвижение по путепроводу. В ближайшее время будет заключен контракт на устранение аварийной ситуации», — пояснили в городской администрации.
Напомним, соответствующее распоряжение мэра Сергея Петрина действует с 10 июля. Речь идет об участке на улице 20-летия Октября.
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