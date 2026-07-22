Власти Воронежа объяснили введение режима повышенной готовности

«Данный режим вводится для более оперативного проведения мероприятий по восстановлению указанного участка под полотном дороги, который оказался размыт. Это не влияет на безопасное передвижение по путепроводу. В ближайшее время будет заключен контракт на устранение аварийной ситуации», — пояснили в городской администрации.