Житель Хабаровского края сначала подвез пенсионера, а затем ограбил его

65-летний житель Амурска взял кредит на лодочный мотор. Он положил 150 тысяч рублей в сумку и отправился на автобусную остановку, куда подъехал водитель авто с предложением его подвезти. Мужчина согласился, доехал до дома, расплатился с водителем и зашел в подъезд. Но там подвезший пенсионера мужчина ограбил его. По горячим следам был задержан 43-летний горожанин, ранее судимый за нарушения общественного порядка. Он рассказал, что заметил деньги в сумке у пассажира и решил их похитить, чтобы потратить на себя. Полицейские изъяли у злоумышленника украденное и вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу.