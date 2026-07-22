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С начала года в Красноярский край из Узбекистана привезли почти 1,4 млн яиц

20 июля 2026 года сотрудники регионального управления Россельхознадзора провели ветеринарную проверку 157 320 штук инкубационных куриных яиц. Как сообщили в.

20 июля 2026 года сотрудники регионального управления Россельхознадзора провели ветеринарную проверку 157 320 штук инкубационных куриных яиц. Как сообщили в пресс-службе ведомства, продукция была доставлена из Узбекистана на птицеводческое предприятие края для последующего выведения цыплят и выращивания поголовья. Биоматериал прошел лабораторные исследования на наличие возбудителей сальмонеллеза, болезни Ньюкасла и инфекционного бронхита, а также был подвергнут санитарной обработке. По итогам документальной и фактической инспекции фактов несоблюдения норм законодательства России и Евразийского экономического союза выявлено не было. В Россельхознадзоре также сообщили, что с начала текущего года в регион из Республики Узбекистан ввезено 10 партий инкубационных куриных яиц — около 1,4 миллиона штук.