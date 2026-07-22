С начала года в Красноярский край из Узбекистана привезли почти 1,4 млн яиц

20 июля 2026 года сотрудники регионального управления Россельхознадзора провели ветеринарную проверку 157 320 штук инкубационных куриных яиц. Как сообщили в пресс-службе ведомства, продукция была доставлена из Узбекистана на птицеводческое предприятие края для последующего выведения цыплят и выращивания поголовья. Биоматериал прошел лабораторные исследования на наличие возбудителей сальмонеллеза, болезни Ньюкасла и инфекционного бронхита, а также был подвергнут санитарной обработке. По итогам документальной и фактической инспекции фактов несоблюдения норм законодательства России и Евразийского экономического союза выявлено не было. В Россельхознадзоре также сообщили, что с начала текущего года в регион из Республики Узбекистан ввезено 10 партий инкубационных куриных яиц — около 1,4 миллиона штук.