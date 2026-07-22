В Красноярске два курьера-мошенника получили сроки за кражи у пенсионеров

В Красноярском крае и Иркутской области двое молодых людей отправлены в колонию за хищение денег у пожилых людей. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
По версии следствия, с мая по июнь 2025 года они действовали по схеме телефонных мошенников: представлялись сотрудниками одного из провайдеров и «ФСБ», пугали пенсионеров несанкционированными переводами на счета Украины и забирали наличные.
В Ангарске 22-летний курьер получил от пенсионерки 580 тысяч рублей, вручив ей поддельный «инкассационный лист». В Красноярске его 23-летний сообщник забрал 215 тысяч. В Большом Улуе жертва отдала 920 тысяч. Общая сумма ущерба — более 1,7 миллиона рублей.
Одного из курьеров задержали при попытке обменять деньги на криптовалюту. Один признал вину полностью, второй — частично, заявив, что просто помогал пенсионерам. Суд приговорил их к 2 и 2,5 годам колонии. Телефоны конфискованы.
Расследование в отношении других участников группы продолжается.
Ранее мы сообщали, что аферисты выманили у 73-летней пенсионерки из Боготола почти 10 млн рублей.