Командный центр и творческая лаборатория: воронежские медики напомнили, как заботиться о состоянии мозга

Зачастую головной мозг воспринимается как данность. Орган работает, пока мы занимаемся повседневными делами. Мы следим за состоянием зубов, занимаемся фитнесом для поддержания мышц и покупаем кремы для кожи. Однако о самом сложном «суперкомпьютере», который управляет абсолютно всем в человеческом теле, вспоминаем лишь тогда, когда он дает сбой.