Красноярские врачи запустили диагностику профессионального выгорания через игры

Комплекс содержит более 530 разных методик, и специалист подбирает их индивидуально. Все данные система собирает автоматически, сама обрабатывает их и выдает готовое заключение без участия врача. Заведующая психофизиологической лабораторией Мария Севостьянова пояснила, что комплекс помогает выявить не только текущие состояния, но и отдалённые риски: например, склонность к переутомлению или повышенную тревожность.