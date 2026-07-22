Сильные дожди ожидаются в Нижегородской области 22 июля — МЧС

В Нижегородской области 22 июля ожидаются сильные дожди. Об этом жителей региона предупредили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
В западных районах Нижегородской области в ближайшие 1−3 часа начнутся интенсивные осадки. Неблагоприятная погода сохранится до конца текущих суток и продлится в течение 23 июля.
Водителям рекомендуется быть предельно внимательными: из‑за осадков заметно ухудшается видимость, возрастает риск заносов и скольжения — дорожное полотно становится скользким, а обочины и грунтовые дороги — размягчёнными и размытыми. Стоит воздержаться от поездок по низменным участкам местности.
В случае экстренной ситуации следует обращаться по телефону 112.
Ранее сообщалось, что дожди и потепление до +30°C ожидают нижегородцев на этой неделе.