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Сильные дожди ожидаются в Нижегородской области 22 июля — МЧС

Ливни ожидаются в ближайшие 1−3 часа.

В Нижегородской области 22 июля ожидаются сильные дожди. Об этом жителей региона предупредили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В западных районах Нижегородской области в ближайшие 1−3 часа начнутся интенсивные осадки. Неблагоприятная погода сохранится до конца текущих суток и продлится в течение 23 июля.

Водителям рекомендуется быть предельно внимательными: из‑за осадков заметно ухудшается видимость, возрастает риск заносов и скольжения — дорожное полотно становится скользким, а обочины и грунтовые дороги — размягчёнными и размытыми. Стоит воздержаться от поездок по низменным участкам местности.

В случае экстренной ситуации следует обращаться по телефону 112.

Ранее сообщалось, что дожди и потепление до +30°C ожидают нижегородцев на этой неделе.

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