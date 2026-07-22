В Красноярском крае предпринимательница задолжала банкам более семи миллионов

Предпринимательница из Красноярского края задолжала банкам более семи миллионов рублей. Об этом рассказали в ФССП по краю. Жительница Бирилюсского округа накопила долги по кредитам, но проигнорировала оплату задолженности даже после заведения исполнительных производств.