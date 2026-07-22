Главный онколог Минздрава назвал факторы риска развития рака у россиян

Он также отметил, что курение связано с риском рака легкого, полости рта, гортани, пищевода, мочевого пузыря, почек и других органов. Андрей Каприн добавил, что на здоровье влияет и питание. Рацион с достаточным количеством рыбы, овощей и фруктов, а также ограничением переработанных мясных продуктов может снижать риски для организма.