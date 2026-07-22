Главный онколог Минздрава назвал факторы риска развития рака у россиян

Курение, ожирение, сахарный диабет, вирус папилломы человека и хронические вирусные гепатиты могут повышать риск развития онкологических заболеваний. Об этом РИА Новости рассказал главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
По словам специалиста, наследственные формы занимают не самую большую долю в общей структуре онкологических заболеваний. Гораздо сильнее на риски влияют образ жизни и окружающая среда.
«Серьезное значение имеют ожирение и сахарный диабет, которые также повышают риск развития многих онкологических заболеваний. В частности, вирус папилломы человека играет серьезную роль в развитии рака шейки матки, ряда опухолей ротоглотки и других локализаций, а хронические вирусные гепатиты могут приводить к развитию рака печени», — рассказал Андрей Каприн.
Он также отметил, что курение связано с риском рака легкого, полости рта, гортани, пищевода, мочевого пузыря, почек и других органов. Андрей Каприн добавил, что на здоровье влияет и питание. Рацион с достаточным количеством рыбы, овощей и фруктов, а также ограничением переработанных мясных продуктов может снижать риски для организма.
Отдельно врач предупредил об опасности избыточного пребывания на солнце. Солнечные ожоги, особенно полученные в детстве, повышают риск злокачественных новообразований кожи, включая меланому. Специалист советует не находиться под прямыми лучами с 11 до 16 часов, пользоваться средствами с SPF не менее 30−50, носить головные уборы и закрытую одежду.