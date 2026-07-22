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Шеф-повар банкетного зала, в котором отравились пермяки, предстанет перед судом

Прокурор Перми утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шеф-повара одного из городских предприятий общепита, обвиняемой в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание людей. По данным «Ъ-Прикамье», речь идет о сотруднице банкетного зала White Hall, в котором отравились выпускники школ.

Прокурор Перми утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шеф-повара одного из городских предприятий общепита, обвиняемой в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание людей. По данным «Ъ-Прикамье», речь идет о сотруднице банкетного зала White Hall, в котором отравились выпускники школ.

Как установило следствие, в июне 2025 года в банкетном зале и на площадке для проведения выездных мероприятий на территории Пермского района проходили школьные выпускные вечера. Питание и выездное обслуживание осуществляла шеф-повар банкетного зала. В результате несоблюдения технологии приготовления различных блюд и нарушения санитарных правил более 90 участников выпускных заболели сальмонеллезом. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, работу банкетного зала приостановили.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Мотовилихинский суд Перми.