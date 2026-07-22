Шеф-повар банкетного зала, в котором отравились пермяки, предстанет перед судом

Как установило следствие, в июне 2025 года в банкетном зале и на площадке для проведения выездных мероприятий на территории Пермского района проходили школьные выпускные вечера. Питание и выездное обслуживание осуществляла шеф-повар банкетного зала. В результате несоблюдения технологии приготовления различных блюд и нарушения санитарных правил более 90 участников выпускных заболели сальмонеллезом. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, работу банкетного зала приостановили.