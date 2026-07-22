Ремонт коллектора на Горском осложнился: внутри нашли пробку из стройотходов

Сотрудники МУП «Горводоканал» завершили укрепление стенок котлована — угроза дальнейшего развития провала устранена. Однако на месте ремонта обнаружилась новая проблема. Как сообщил первый заместитель мэра Иосиф Кодалаев, специалисты вскрыли свод коллектора и в 20 метрах ниже по течению нашли пробку из строительных отходов. Именно она мешает полноценной очистке трубы. Коммунальщики сейчас используют различные технологии, чтобы устранить затор, но процесс осложняется несколькими факторами: большая глубина, нагрузка на коллектор и непрекращающееся течение стоков, которое не дает разобрать завалы вручную.
«По сути сегодня проводится такая “хирургическая” операция, — отметил Кодалаев. — Главная задача — полностью очистить трубу, мы не должны допустить повторения недавней ситуации после засыпки котлована».
Параллельно разрабатываются проектные решения по восстановлению коллектора. К работам привлекли специалистов ГК «Росводоканал», которые займутся проектно-сметной документацией. Однако пока неясно, сколько времени займет восстановление и когда движение транспорта на этом участке будет полностью восстановлено.
Напомним, обрушение грунта на коллекторе произошло 12 июля у дома № 10. В образовавшуюся яму провалилось дерево и асфальт. Движение на участке было перекрыто, а коммунальщики приступили к экстренным восстановительным работам. Однако после ливня грунт осел и провал достиг глубины 16 метров. Яму пообещали устранить к августу.
Вера Ветрова.