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Ремонт коллектора на Горском осложнился: внутри нашли пробку из стройотходов

В Новосибирске продолжаются работы на аварийном коллекторе на Горском жилмассиве, где на прошлой неделе произошло обрушение грунта.

Источник: НДН.ИНФО

Сотрудники МУП «Горводоканал» завершили укрепление стенок котлована — угроза дальнейшего развития провала устранена. Однако на месте ремонта обнаружилась новая проблема. Как сообщил первый заместитель мэра Иосиф Кодалаев, специалисты вскрыли свод коллектора и в 20 метрах ниже по течению нашли пробку из строительных отходов. Именно она мешает полноценной очистке трубы. Коммунальщики сейчас используют различные технологии, чтобы устранить затор, но процесс осложняется несколькими факторами: большая глубина, нагрузка на коллектор и непрекращающееся течение стоков, которое не дает разобрать завалы вручную.

«По сути сегодня проводится такая “хирургическая” операция, — отметил Кодалаев. — Главная задача — полностью очистить трубу, мы не должны допустить повторения недавней ситуации после засыпки котлована».

Параллельно разрабатываются проектные решения по восстановлению коллектора. К работам привлекли специалистов ГК «Росводоканал», которые займутся проектно-сметной документацией. Однако пока неясно, сколько времени займет восстановление и когда движение транспорта на этом участке будет полностью восстановлено.

Напомним, обрушение грунта на коллекторе произошло 12 июля у дома № 10. В образовавшуюся яму провалилось дерево и асфальт. Движение на участке было перекрыто, а коммунальщики приступили к экстренным восстановительным работам. Однако после ливня грунт осел и провал достиг глубины 16 метров. Яму пообещали устранить к августу.

Вера Ветрова.