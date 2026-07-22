Ремонт коллектора на Горском осложнился: внутри нашли пробку из стройотходов

Сотрудники МУП «Горводоканал» завершили укрепление стенок котлована — угроза дальнейшего развития провала устранена. Однако на месте ремонта обнаружилась новая проблема. Как сообщил первый заместитель мэра Иосиф Кодалаев, специалисты вскрыли свод коллектора и в 20 метрах ниже по течению нашли пробку из строительных отходов. Именно она мешает полноценной очистке трубы. Коммунальщики сейчас используют различные технологии, чтобы устранить затор, но процесс осложняется несколькими факторами: большая глубина, нагрузка на коллектор и непрекращающееся течение стоков, которое не дает разобрать завалы вручную.