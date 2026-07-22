Сильные дожди прогнозируют в Нижегородской области 22 июля

Сегодня, 22 июля, в Нижний Новгород и область придут ливни. Непогода сохранится в течение суток. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
По прогнозам, сильные дожди начнутся в западных районах Нижегородской области уже в ближайшие 1−3 часа, а затем продвинутся дальше. Непогода продолжится до конца дня и в течение суток 23 июля.
Автомобилистов призывают быть внимательнее на дорогах, так как из-за дождя ухудшается видимость, размягчаются обочины и грунтовые дороги. Возможны скольжения и заносы, следует избегать низменных участков. В случае происшествий — обращаться по телефону 112.
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, как Нижегородская область перенесла мощный ураган в начале июля.
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