Под Волгоградом житель украл культиватор с прицепом

В полицию обратился 64-летний местный житель. Он заявил о пропаже культиватора «Хутер» с прицепом «Каскад». Общая стоимость похищенного составила 70 тысяч рублей. Похитителем оказался 40-летний житель Еланского района. Он объяснил, что хотел использовать чужое имущество для личных нужд. При обыске по месту его жительства полицейские нашли и изъяли похищенную технику. Позже ее вернули законному владельцу.