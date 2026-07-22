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Под Волгоградом житель украл культиватор с прицепом

В Волгоградской области полицейские задержали подозреваемого в краже сельхозтехники.

Источник: Комсомольская правда

В городе Михайловка Волгоградской области полицейские раскрыли кражу сельскохозяйственной техники, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

В полицию обратился 64-летний местный житель. Он заявил о пропаже культиватора «Хутер» с прицепом «Каскад». Общая стоимость похищенного составила 70 тысяч рублей. Похитителем оказался 40-летний житель Еланского района. Он объяснил, что хотел использовать чужое имущество для личных нужд. При обыске по месту его жительства полицейские нашли и изъяли похищенную технику. Позже ее вернули законному владельцу.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.