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Более 50 диагональных пешеходных переходов обустроили в Москве по проектам ЦОДД

В столице уже действует 52 диагональных пешеходных перехода, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Продолжаем делать ежедневные маршруты москвичей еще безопаснее и удобнее, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин в рамках Стратегии развития транспорта до 2030 года. Сегодня в столице по проектам дорожных кураторов ЦОДД обустроено уже 52 диагональных пешеходных перехода. Вместе с новой разметкой специалисты настраивают работу светофоров, благодаря чему время перехода заметно сокращается, а также повышается безопасность пешеходов и водителей», — цитирует пресс-служба заместителя мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Как отмечается, первый такой экспериментальный переход появился в 2014 году на юго-востоке столицы. В настоящее время их обустраивают в разных районах: на перекрестках с высоким пешеходным потоком, где изменение светофора не создает задержек для транспорта.

При этом соответствующим анализом занимаются дорожные кураторы ЦОДД. Их задача — сократить время перехода пешеходам без ухудшения условий для автомобилистов.

Уточняется, что диагональные переходы работают во всех административных округах столицы. Например, в ЦАО — на пересечении ул. Погодинская, Малого Саввинского пер. и Абрикосовского пер., в СВАО — на пересечении ул. Октябрьская и 3-го проезда Марьиной Рощи, в ЮАО — на пересечении ул. Донская и ул. Академика Петровского.

Также в 2026 году еще один диагональный переход появится в районе Тропарево-Никулино: на пересечении ул. Тропаревская и ул. Академика Анохина. Здесь высокий пешеходный поток: жители ежедневно идут к поликлинике, остановкам и жилым кварталам. Новая разметка и скорректированный режим работы светофора сделают маршрут быстрее и безопаснее.

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