Более 50 диагональных пешеходных переходов обустроили в Москве по проектам ЦОДД

«Продолжаем делать ежедневные маршруты москвичей еще безопаснее и удобнее, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин в рамках Стратегии развития транспорта до 2030 года. Сегодня в столице по проектам дорожных кураторов ЦОДД обустроено уже 52 диагональных пешеходных перехода. Вместе с новой разметкой специалисты настраивают работу светофоров, благодаря чему время перехода заметно сокращается, а также повышается безопасность пешеходов и водителей», — цитирует пресс-служба заместителя мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
Как отмечается, первый такой экспериментальный переход появился в 2014 году на юго-востоке столицы. В настоящее время их обустраивают в разных районах: на перекрестках с высоким пешеходным потоком, где изменение светофора не создает задержек для транспорта.
При этом соответствующим анализом занимаются дорожные кураторы ЦОДД. Их задача — сократить время перехода пешеходам без ухудшения условий для автомобилистов.
Уточняется, что диагональные переходы работают во всех административных округах столицы. Например, в ЦАО — на пересечении ул. Погодинская, Малого Саввинского пер. и Абрикосовского пер., в СВАО — на пересечении ул. Октябрьская и 3-го проезда Марьиной Рощи, в ЮАО — на пересечении ул. Донская и ул. Академика Петровского.
Также в 2026 году еще один диагональный переход появится в районе Тропарево-Никулино: на пересечении ул. Тропаревская и ул. Академика Анохина. Здесь высокий пешеходный поток: жители ежедневно идут к поликлинике, остановкам и жилым кварталам. Новая разметка и скорректированный режим работы светофора сделают маршрут быстрее и безопаснее.