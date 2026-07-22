Более 50 диагональных пешеходных переходов обустроили в Москве по проектам ЦОДД

«Продолжаем делать ежедневные маршруты москвичей еще безопаснее и удобнее, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин в рамках Стратегии развития транспорта до 2030 года. Сегодня в столице по проектам дорожных кураторов ЦОДД обустроено уже 52 диагональных пешеходных перехода. Вместе с новой разметкой специалисты настраивают работу светофоров, благодаря чему время перехода заметно сокращается, а также повышается безопасность пешеходов и водителей», — цитирует пресс-служба заместителя мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.